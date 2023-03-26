П'ятий випадок за тиждень: на Херсонщині двоє молодих чоловіків підірвалися на російській міні
Поблизу села Іванівка Херсонської області на російській вибухівці підірвалися двоє молодих чоловіків. Один постраждалий втратив дві ноги
Про це інформує Херсонська ОВА.
"У полі поблизу села Іванівка двоє чоловіків, 24 та 18 років, натрапили на російську міну. Вона здетонувала, через вибух місцеві жителі дістали тяжкі поранення", - пише пресслужба.
Унаслідок вибуху один з постраждалих втратив обидві ноги, інший отримав поранення грудної клітини й мінно-вибухові травми.
Повідомляється, що чоловіків ушпиталили до медзакладу в Кривому Розі.
В обласній військовій адміністрації розповіли, що це вже п'ятий випадок підриву на вибухівці окупантів за тиждень: "Лише за сім днів міни, залишені росіянами, забрали життя одного жителя Херсонщини, ще 5 – поранені".
Українців закликають не відвідувати території, які ще не обстежили сапери та не ігнорувати рекомендації влади.
- 22 березня у Херсонській області цивільний чоловік у лісосмузі натрапив на російську міну. Внаслідок вибуху йому відірвало частину ноги.
- 25 березня поблизу Великої Олександрівки Херсонської області на російській міні підірвався цивільний. Чоловік отримав поранення рук й ніг.
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