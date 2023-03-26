Про це інформує Херсонська ОВА.

"У полі поблизу села Іванівка двоє чоловіків, 24 та 18 років, натрапили на російську міну. Вона здетонувала, через вибух місцеві жителі дістали тяжкі поранення", - пише пресслужба.

Унаслідок вибуху один з постраждалих втратив обидві ноги, інший отримав поранення грудної клітини й мінно-вибухові травми.

Повідомляється, що чоловіків ушпиталили до медзакладу в Кривому Розі.

В обласній військовій адміністрації розповіли, що це вже п'ятий випадок підриву на вибухівці окупантів за тиждень: "Лише за сім днів міни, залишені росіянами, забрали життя одного жителя Херсонщини, ще 5 – поранені".

Українців закликають не відвідувати території, які ще не обстежили сапери та не ігнорувати рекомендації влади.