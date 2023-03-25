В Херсонській області на міні підірвався цивільний
Поблизу Великої Олександрівки Херсонської області на російській міні підірвався цивільний. Чоловік отримав поранення рук й ніг
Про це інформує Херсонська ОДА у telegram.
"Поблизу Великої Олександрівки на російській вибухівці підірвався мирний житель.У лісосмузі поблизу селища чоловік натрапив на міну, залишену російськими окупантами. Через вибух він отримав поранення обох рук та ніг," - ідеться у повідомленні.
Постраждалого до лікарні самостійно привезли місцеві жителі. Нині медики надають йому необхідну допомогу.
У Херсонській ОДА закликали цивільних уникати територій, які ще не були обстежені вибухотехніками.
"Там потенційно можуть бути російські міни, розтяжки, снаряди та інша вибухівка," - попередили посадовці.
- У середу, 22 березня, на Харківщині внаслідок підриву на касетному снаряді загинув 50-річний чоловік.
- 22 березня у Херсонській області цивільний чоловік у лісосмузі натрапив на російську міну. Внаслідок вибуху йому відірвало частину ноги.
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