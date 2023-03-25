Про це інформує Херсонська ОДА у telegram.

"Поблизу Великої Олександрівки на російській вибухівці підірвався мирний житель.У лісосмузі поблизу селища чоловік натрапив на міну, залишену російськими окупантами. Через вибух він отримав поранення обох рук та ніг," - ідеться у повідомленні.

Постраждалого до лікарні самостійно привезли місцеві жителі. Нині медики надають йому необхідну допомогу.

У Херсонській ОДА закликали цивільних уникати територій, які ще не були обстежені вибухотехніками.

"Там потенційно можуть бути російські міни, розтяжки, снаряди та інша вибухівка," - попередили посадовці.