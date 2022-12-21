П’ятьох бойовиків "ДНР" судитимуть за знущання над полоненими українцями

Про це звітував Офіс генерального прокурора в телеграмі.

"Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’яти осіб, які знущалися з полонених українців", - мовиться в повідомленні.

Зазначається, що з 2014 року на території тимчасово окупованої Донецької області діяли 2 терористичні організації: "Міністерство державної безпеки ДНР" та "Калінінська виправна колонія №27". Туди входило 17 бойовиків, серед них представники місцевого криміналітету та експрацівники правоохоронних органів.

Ці люди викрадали та катували українців, які не визнавали так звану "Донецьку народну республіку".

"Щоб змусити їх зізнатися нібито у шпигунстві та інших надуманих злочинах, погрожували катуванням і вбивством дітей та дружин. Якщо погрози не допомагали, вони імітували розстріл та навіть поховання заживо", - поінформувала пресслужба.

Усім учасникам повідомили про підозру, їм інкримінують державну зраду, створення терористичної організації і порушення законів та звичаїв війни (ст. 111, ст. 258-3 та ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 9 грудня США наклали санкції на членів ЦВК РФ і співробітників Кремля: у список потрапили четверо причетних до процесу "фільтрації" українських громадян на окупованих Росією територіях, а також представники Центральної виборчої комісії РФ через причетність до організації "псевдореферендумів" на окупованих українських територіях.

Також правоохоронці викрили шість російських генералів, які віддавали накази захоплювати українські міста на Харківщині.

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