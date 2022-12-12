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Шістьом російським генералам повідомили про підозру в організації вторгнення на Харківщину

12 грудня, 2022 понедiлок
15:05
Кримінал

Правоохоронці викрили шість російських генералів, які віддавали накази захоплювати українські міста на Харківщині

Про це інформує Служба безпеки України.

Слідство встановило особи шістьох представників вищого командування Західного військового округу збройних сил Росії, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні бойових дій проти ЗСУ на Сході нашої країни, зокрема на Харківщині.

"На початку повномасштабного вторгнення вони віддавали накази російським військам на "прорив" державного кордону України та штурму населених пунктів Харківської області", - пише пресслужба.

Високопосадовці країни-спонсора тероризму сприяли створенню окупаційних адміністрацій РФ під час тимчасової окупації частини Харківщини.

Слідчі зібрали неспростовні докази провини російських командувачів в особливо тяжких злочинах проти державної безпеки України. Підозру за посягання на територіальну цілісність, недоторканність нашої держави, планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни оголосили:

  • заступнику командувача Західним військовим округом ЗС РФ генерал-майору Трубієнку Т.М.;
  • командувачу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу генерал-лейтенанту Іванаєву А.С.;
  • начальнику штабу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ генерал-майору П’ятаєву А.Ю.;
  • командувачу 1-ї танкової армії Західного військового округу генерал-майору Терещенку М.А.;
  • командиру 3-ї мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ генерал-майору Авдєєву О.В.;
  • командиру 144-ї гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу генерал-майору Слєпцову В.В.

"Служба безпеки проводить подальші комплексні заходи щодо притягнення окупантів до відповідальності за злочини проти України", - додали в пресслужбі.

  • 13 жовтня охоронця бойовика штурмового батальйону "ДНР" "Сомалі" з позивним Гіві засудили до 13 років ув'язнення за держзраду й участь у терористичній організації.
  • В Україні судитимуть росіянина, який охороняв оточення ексватажка "ЛНР", брав участь у повномасштабній війні та потрапив у полон до ЗСУ.  
  • Донеччанина, який брав участь у боях проти Збройних Сил України оператором танку у Маріуполі, судитимуть за держзраду.  
  • Після окупації почали працювати на російських окупантів. П’ятьох правоохоронців із Маріуполя судитимуть за держзраду Про це інформує Державне. 
  • 2 листопада стало відомо, що судитимуть командирів підрозділів російської армії від Чечні, які катували мирне населення у Гостомелі та захопили Бородянський психоневрологічний інтернат.  

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Росія
СБУ
війна з Росією
окуповані території
окупанти
Харківщина
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