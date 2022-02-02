ПЗРК та боєприпаси: уряд Польщі схвалив військову допомогу для України
Польський уряд схвалив рішення про надання Україні озброєння, зокрема протиракетні комплекси та боєприпаси
Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
"Добрі новини. На моє прохання, Рада міністрів схвалила рішення щодо допомоги Україні. Ми надамо найсучасніше польське обладнання - переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси", - написав міністр у Twitter.
- Нагадаємо, 1 лютого Маріуш Блащак повідомляв, що Рада міністрів невдовзі прийме постанову про передачу Україні боєприпасів та переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК).
- Також 1 лютого до Києва прибуло 29 вантажівок гуманітарної допомоги від Польщі.
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