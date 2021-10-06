Рада 8 жовтня обере нового спікера у разі відставки Разумкова, - Арахамія

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає LB.ua.

Він зазначив, що перший віцеспікер Руслан Стефанчук та голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко претендують на посаду голови парламенту, але не є єдиними кандидатами.

"Вони в шорт-листі є, але є ще кандидати, які хочуть теж себе розглянути", – повідомив Арахамія.

За його словами, вірогідніше за все, у четвер після зняття Разумкова буде засідання фракції "Слуга народу", а в п'ятницю відбудеться голосування за нового главу парламенту та його першого заступника.

Арахамія прогнозує, що за відставку спікера буде 240 голосів.

"240 я очікую на табло. Як я вам і казав у Трускавці", – нагадав він.



Нагадаємо, 4 жовтня у Верховній Раді запустили процедуру відкликання спікера парламенту Разумкова з посади.

5 жовтня Верховна Рада відсторонила від ведення засідань спікера парламенту Дмитра Разумкова через не дотримання 4 жовтня вимог регламенту, коли відмовився ставити на голосування пропозиції "слуг народу" до розкладу пленарних засідань.

Згодом, Верховна Рада призначила розгляд питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови ВР на 7 жовтня.

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