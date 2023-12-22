Рада безпеки ООН проголосувала за резолюцію щодо Гази, США та Росія утримались
У п'ятницю, 22 грудня, Рада безпеки ООН проголосувала за ухвалення резолюції щодо Гази. Тринадцять членів проголосували "за". США і Росія утрималися, але не скористалися правом вето, щоб заблокувати резолюцію
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що текст резолюції був пом'якшений. Щоб отримати згоду Вашингтона, з нього було вилучено заклик до негайного і сталого припинення бойових дій, натомість з'явився заклик до створення умов для перемир'я.
Однак, Росія виступила проти цих змін, заявивши, що Рада, по суті, надасть Ізраїлю повну свободу пересування для подальшої зачистки сектора Газа. Москва внесла поправку, щоб повернутися до початкового формулювання. Але США заблокували ці зусилля.
Резолюція також передбачає створення координатора для нагляду за механізмом ООН, який буде створений з метою прискорення та впорядкування розподілу допомоги.
Посол США в ООН Лінда Томас Грінфілд пояснила, чому США все ж утрималися.
"Зрештою, хоча ми натхненні тим, що Рада висловилася щодо цієї гуманітарної кризи, ми глибоко розчаровані - навіть шоковані - тим, що Рада знову не змогла засудити жахливий терористичний напад ХАМАСу, здійснений 7 жовтня".
Після голосування очільник ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "справжньою проблемою" для зусиль ООН з надання допомоги став наступ Ізраїлю, який, за його словами, створив "величезні перешкоди".
"Гуманітарне припинення вогню - це єдиний спосіб почати задовольняти відчайдушні потреби людей в Газі та покласти край їхньому кошмару", - додав він.
Посол Ізраїлю в ООН розкритикував резолюцію Ради Безпеки, заявивши, що її фокус на допомозі є "непотрібним і відірваним від реальності".
"Ізраїль вже дозволяє доставку допомоги в необхідному обсязі, - сказав посол Гілад Ердан. - ООН мала б зосередитися на гуманітарній кризі заручників".
- Зокрема, 22 грудня президент Ізраїлю Ісаак Герцог звинуватив ООН у нестачі гуманітарної допомоги для жителів Гази.
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