Рада доручила Кабміну проаналізувати забезпечення українців житлом

Постанову підтримали 343 народних депутати, передає Еспресо.TV.



Згідно з текстом пояснювальної записки до документу, Кабінету міністрів доручається проведення комлпексного аналізу стану забезпечення громадян житлом, зокрема визначити кількість громадян, що перебувають у чергах на житло. Кабмін також має визначити суму коштів, необхідну для забезпечення громадян житлом.



Документ також передбачає верифікацію цих даних Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами із відповідними державними реєстрами.



Зазначається, що проведення такого аналізу дозволить розробити урядову програму забезпечення реалізації права громадян на житло.

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