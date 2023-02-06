Рада достроково припинила депутатські повноваження Абрамовича з ОПЗЖ, - Железняк
Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Ігоря Абрамовича, обраного від забороненої проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя"
Про це в telegram повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата України Ігоря Абрамовича. За – 317", – зазначив він.
Железняк зокрема уточнив, що в парламенті залишилося 409 депутатів.
- 3 лютого голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що найближчого пленарного тижня втратять мандати щонайменше 2 нардепи від забороненої ОПЗЖ.
- У понеділок, 6 лютого, народний депутат від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Ігор Абрамович склав мандат.
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