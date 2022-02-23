Рада дозволила Кабміну протягом 3 місяців виділяти додаткові кошти на оборону з будь-яких секторів бюджету

Відповідне рішення підтримали 23 лютого, передає Еспресо.TV.



Так, 347 нардепів ухвалили законопроєкт про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (№ 7100).



Документ гарантує, що держава максимально та оперативно використає всі можливості для збільшення видатків на національну безпеку і оборону в умовах загострення військової загрози.



Прийнято Закон про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо здійснення видатків на національну безпеку і оборону, #ЗП7100. pic.twitter.com/NnetzbMYXX — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 23, 2022