Рада дозволила Кабміну протягом 3 місяців виділяти додаткові кошти на оборону з будь-яких секторів бюджету
Верховна Рада України дозволила Кабміну протягом трьох місяців перерозподіляти кошти з будь-якої статті держбюджету на захист та оборону
Відповідне рішення підтримали 23 лютого, передає Еспресо.TV.
Так, 347 нардепів ухвалили законопроєкт про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (№ 7100).
Документ гарантує, що держава максимально та оперативно використає всі можливості для збільшення видатків на національну безпеку і оборону в умовах загострення військової загрози.
- Нагадаємо, 1 лютого 2022 президент Зеленський підписав указ про збільшення ЗСУ на 100 тис. осіб і підвищення зарплат військовим.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.99
Купівля 28.99Продаж 29.56
-
EUR
Купівля 32.79Продаж 33.55
- Актуальне
- Важливе