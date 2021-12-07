Рада розгляне ліквідацію ОАСК після перезавантаження Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, - Стефанчук

Про це Стефанчук сказав на брифінгу у Верховній Раді, передає Укрінформ.



За словами Руслана Стефанчука, Верховна Рада не розглядала закопроєкт №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва й утворення Київського міського окружного адміністративного суду", поданий на розгляд Володимиром Зеленським як невідкладний, тому що зосередилася на важливіших рішеннях.



Спікер парламенту додав, що народні депутати обов'язково розглянуть цей законопроєкт.



"Чому воно не ставилося (на розгляд - ред.)? Наскільки я розумію, консультувався з членами правового комітету, воно би вплинуло на перезапуск ВРП і ВККС. Після того, як ці інституції будуть перезавантажені, тоді в нас буде два реальних механізми добору суддів і тоді ми зможемо врегульовувати питання, пов’язані з тими чи іншими судами в державі", - пояснив Стефанчук.

Нагадаємо, 13 квітня 2021 року Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт № 5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb