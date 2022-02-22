Рада може запровадити надзвичайний стан в прикордонних областях з РФ, - Арахамія
Очільник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що в деяких регіонах України можуть запровадити надзвичайний стан
Про це він сказав на брифінгу під Офісом президента, передає Еспресо.TV.
"Питання надзвичайного стану в прикордонних регіонах обговорили детально і, можливо, на таке рішення підемо в залежності від розвитку ситуації. В першу чергу, це Донецька і Луганська області. Мені здається, особисто моя позиція, що вже треба вводити. Якщо вирішимо, то протягом одного дня проголосуємо", - зазначив він.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі широкої ескалації з боку Росії в країні введуть воєнний стан, однак висловив надію, що цього не станеться.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.69
Купівля 28.69Продаж 29.3
-
EUR
Купівля 32.4Продаж 33.18
- Актуальне
- Важливе