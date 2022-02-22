Рада може запровадити надзвичайний стан в прикордонних областях з РФ, - Арахамія

Про це він сказав на брифінгу під Офісом президента, передає Еспресо.TV.



"Питання надзвичайного стану в прикордонних регіонах обговорили детально і, можливо, на таке рішення підемо в залежності від розвитку ситуації. В першу чергу, це Донецька і Луганська області. Мені здається, особисто моя позиція, що вже треба вводити. Якщо вирішимо, то протягом одного дня проголосуємо", - зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі широкої ескалації з боку Росії в країні введуть воєнний стан, однак висловив надію, що цього не станеться.