Рада може знизити штрафи для ФОПів за порушення при роботі з РРО – Гетманцев
Верховна Рада на рік може на 90% знизити штрафи для фізичних осіб-підприємців 2-4 групи за порушення, що виникли або можуть виникнути під час роботи з касовими апаратами, але для цього слід встановити реєстратор розрахункових операцій до 1 лютого
Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в ефірі Еспресо.TV.
“Ми пропонуємо тим, хто встановить РРО до кінця лютого на 90% зменшити штрафи за можливі порушення роботи з касовими апаратами, якщо, безперечно, такі порушення будуть. Такі пільгові штрафи пропонуємо встановити до кінця 2022 року”, – сказав він.
Відповідні зміни до законодавства парламент ще тільки має розглянути. Мова йде про всі штрафи, які стосуються порушень щодо роботи з касовими апаратами, уточнив народний депутат.
“Якщо ми говоримо про програмний РРО, то це тільки штраф за невидачу чеку. Він складає зараз 100% вартості товару при першому порушенні і 150% при наступному”, – пояснив парламентар.
Таким чином, у разі реєстрації РРО до 1 лютого ФОП при порушенні має сплатити 10% вартості товару, якщо відповідні законодавчі зміни будуть ухвалені у парламенті.
Нагадаємо, з 1 січня 2022 року вступили в силу вимоги застосування РРО для платників єдиного податку 2-4 груп. Фізособи-підприємці відзначали з початку року численні збої, зокрема, в сервісі Checkbox, через масову реєстрацію нових користувачів. Раніше голова профільного комітету Верховної Ради запевняв, що штрафів за такі порушення не буде та закликав ФОП працювати в офлайн-режимі.
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