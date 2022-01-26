Рада може знизити штрафи для ФОПів за порушення при роботі з РРО – Гетманцев

Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в ефірі Еспресо.TV.

“Ми пропонуємо тим, хто встановить РРО до кінця лютого на 90% зменшити штрафи за можливі порушення роботи з касовими апаратами, якщо, безперечно, такі порушення будуть. Такі пільгові штрафи пропонуємо встановити до кінця 2022 року”, – сказав він.

Відповідні зміни до законодавства парламент ще тільки має розглянути. Мова йде про всі штрафи, які стосуються порушень щодо роботи з касовими апаратами, уточнив народний депутат.

“Якщо ми говоримо про програмний РРО, то це тільки штраф за невидачу чеку. Він складає зараз 100% вартості товару при першому порушенні і 150% при наступному”, – пояснив парламентар.

Таким чином, у разі реєстрації РРО до 1 лютого ФОП при порушенні має сплатити 10% вартості товару, якщо відповідні законодавчі зміни будуть ухвалені у парламенті.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року вступили в силу вимоги застосування РРО для платників єдиного податку 2-4 груп. Фізособи-підприємці відзначали з початку року численні збої, зокрема, в сервісі Checkbox, через масову реєстрацію нових користувачів. Раніше голова профільного комітету Верховної Ради запевняв, що штрафів за такі порушення не буде та закликав ФОП працювати в офлайн-режимі.