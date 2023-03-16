Рада наступного тижня збирається обмежити доступ до судового реєстру та дозволити не проводити запис судових засідань, - Фундація DEJURE

Про це повідомила Фундація DEJURE, передає Цензор.НЕТ.

"Під шумок" учорашніх хороших новин Верховна Рада наступного тижня збирається прийняти два шкідливі законопроєкти: №8359, що дозволяє не проводити запис судових засідань, та №7033-д, що передбачає обмеження доступу до судового реєстру.

Що не так із законопроєктом №8359?

Він передбачає, що під час воєнного чи надзвичайного стану "у разі об’єктивної неможливості" повністю фіксувати судове засідання технічно, секретар записує лише істотні моменти розгляду справи у протоколі. Це дає нескінченний простір для зловживання. Що таке об’єктивна неможливість? Будь-який суддя може трактувати й використовувати це по-своєму.

Згадаймо лише одне з засідань у справі щодо частини "плівок Вовка", коли зникло світло лише на одному поверсі. Або суддю Заічко, яка на плівках, що були опубліковані "Слідством.інфо" розповідала, як потрібно знищити запис засідання, щоб змінити текст рішення. Якби в обох цих випадках діяли запропоновані законопроєктом №8359 норми, судді б легко позбулися головного болю, вказуючи, що "об’єктивно не можна здійснити запис", і змінювали б текст рішення досхочу чи просто не фіксували б суперечливі моменти.

Що не так із законопроєктом №7033-д?

По-перше, пропонується на час дії воєнного стану надати суддям право визначати на власний розсуд, яка інформація у рішенні може не опубліковуватися з мотивів безпеки, якщо справа розглядалась у відкритому засіданні. Це відкриває нескінченний простір для зловживань.

По-друге, держава може суттєво обмежити можливість українців вільно отримувати інформацію, яка становить значний суспільний інтерес. Зокрема, рішення у справах про злочини проти основ нацбезпеки, охорону держтаємниці, недоторканості держкордонів, призову і мобілізації, а також порядку несення військової служби пропонується взагалі приховати від громадськості на час дії воєнного стану та рік після його закінчення (хоча такі рішення все ще ухвалюватимуться на відкритих засіданнях).

Врешті-решт, законопроєкт пропонує не зазначати у судових рішеннях ще й низку відомостей щодо, наприклад, об’єктів критичної інфраструктури. Проблема в тому, що перелік таких об’єктів нестабільний і неповний, а відомості щодо решти об’єктів критичної інфраструктури й так доступні у відкритих джерелах", - йдеться у заяві.