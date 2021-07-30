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Рада нацбезпеки розглядає введення тимчасового керівництва на Укрзалізниці, - ЗМІ

30 липня, 2021 п'ятниця
21:52

Рада нацбезпеки розглядає введення тимчасового керівництва на Укрзалізниці до обрання голови правління через критичний стан підприємства, що становить загрозу нацбезпеці

Про це відомо з документу до засідання Ради нацбезпеки і оборони 30 липня, який цитує Економічна правда.

Інформація, надана Службою безпеки "свідчить про низку загроз державній безпеці, пов’язаних з критичною ситуацією у акціонерному товаристві "Українська залізниця", що може призвести до дестабілізації роботи об’єктів критичної інфраструктури залізничної галузі та створити реальну загрозу життєво важливим інтересам України", йдеться у документі.

Ця інформація стосується низки блоків: аварійний стан інфраструктури та рухомого складу, інвестиційні питання, трудові, проблеми тарифного регулювання та критичний фінансовий стан компанії.

Зокрема, зазначається, що правлінням свідомо недонарахована та штучно не віднесено на собівартість перевезень за 5 останніх років 43,5 млрд грн фонду оплати праці. 

При цьому, державне тарифне регулювання, що здійснюється протягом 2016-2020 рр. з порушенням законодавства позбавило УЗ майже 100 млрд грн належних їй доходів за виконану перевізну роботу та призвело до її критичного стану. Подальша робота акціонерного товариства в рамках економічно необґрунтованих тарифів призведе до банкрутства.

У Раді звертають увагу на борги УЗ. На сьогодні ключовою проблемою "Укрзалізниці", що загрожує технічним дефолтом компанії та блокує її подальший розвиток є наявність кредитного портфелю, який становить близько 35,8 млрд грн та 19,1 млрд грн кредитів ДП "Донецька залізниця", по стягненням яких встановлено мораторій.

Крім того, не виконуються показники за капінвестиціями, недонарахована заробітна плата, проводяться неефективні закупівлі. Низькі темпи електрифікації призводять до того що УЗ закуповує дизпаливо у країни-агресора замість того, аби скоріше перейти на українську електроенергію.

Такі дії органів управління "Укрзалізниці" (Наглядової ради, голови та членів правління) призвели до виникнення критичної ситуації у компанії, що може призвести до дестабілізації її роботи та створити реальний ризик для економіки та безпеки країни, йдеться у документі.

Відтак з метою усунення загроз нацбезпеці, недопущення подальшого падіння економічних показників та запобігання реалізації корупційних ризиків в РНБО вважають за доцільне ініціювати перед Кабміном питання щодо негайного вчинення дій зі стабілізації роботи компанії.

Також, ініціюють введення тимчасового керівництва "Укрзалізниці" на період обрання голови правління та формування органів управління товариства з дотриманням усіх вимог чинного законодавства.

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  • Нагадаємо, що 30 липня на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов заявив про небезпечні процеси в фінансовій діяльності "Укрзалізниці" та не виключив ухвалення кардинальних кадрових рішень щодо компанії.
РНБО
Укрзалізниця
Данілов
санкцiї
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