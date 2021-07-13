Рада НБУ призначила нового заступника голови регулятора

Про це повідомила пресслужба НБУ.



"Рада Національного банку під час засідання 13 липня 2021 року призначила заступником голови Національного банку Сергія Ніколайчука", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що відповідну кандидатуру для призначення на цю посаду подав голова НБУ Кирило Шевченко.



За словами Шевченка, Ніколайчук має значний практичний досвід роботи не лише в НБУ, а й управлінцем у Міністерстві економіки та на фінансовому ринку.



"Він зробив значний внесок у впровадження режиму інфляційного таргетування в Україні, розроблення системи прийняття рішень із монетарної політики на основі правил, а також розбудову науково-дослідницької функції в центробанку", - цитує пресслужба слова голови регулятора.



Зазначається, що Ніколайчук відповідатиме за роботу блоку "Монетарна стабільність", до якого належать Департаметнт монетарної політики та економічного аналізу, Департамент статистики та звітності, Департамент фінансової стабільності, Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ, Управління європейської інтеграції та міжнародних програм.



За інформацією пресслужб, Сергій Ніколайчук у 2004 році з відзнакою закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка зі ступенем магістра з економіки.

У 2008 році в цьому ж вузі захистив дисертацію на тему "Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні" та отримав ступінь кандидата економічних наук (за спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).

Із 2004 до 2019 року працював у Національному банку України, де пройшов шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

З вересня 2019 до квітня 2020 року обіймав посаду заступника Міністра в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, де відповідав за аналітичну підтримку рішень з економічної політики, макроекономічний прогноз та залучення інвестицій в країну.

Із квітня 2020 року працював головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, де відповідав за аналітичну підтримку інвестиційних рішень на ринках, що розвиваються, та на глобальних ринках капіталу, підготовку аналітичних продуктів компанії, а також за розроблення відповідних рекомендацій для клієнтів компанії.

Сергій Ніколайчук співпрацює з Київською школою економіки, а з квітня 2020 року став її науковим співробітником. Також є викладачем Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Має низку досліджень із питань монетарної політики, макроекономічного розвитку та моделювання та відповідних публікацій у фахових виданнях.