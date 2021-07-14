Рада перейменувала День захисника України
Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначається 14 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня, на День захисників і захисниць України.
Законопроєкт підтримали 317 нардепів.
У пояснювальній записці зазначається, що перейменування сприятиме гендерно-збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей на військовій службі.
Довідка: День захисника України відзначається з 2014 року, з 2015 року 14 жовтня є неробочим днем. До цього в цей день відзначався День українського козацтва.
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