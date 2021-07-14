Рада перейменувала День захисника України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня, на День захисників і захисниць України.

Законопроєкт підтримали 317 нардепів.

У пояснювальній записці зазначається, що перейменування сприятиме гендерно-збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей на військовій службі.

Довідка: День захисника України відзначається з 2014 року, з 2015 року 14 жовтня є неробочим днем. До цього в цей день відзначався День українського козацтва.

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