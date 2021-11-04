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Комітет Ради підтримав виділення додаткових 458 млн грн низці громад на розвиток спортивної інфраструктури
Бюджетний комітет Ради підтримав виділення додаткових 458 млн 505,3 тис. грн для семи місцевих бюджетів на будівництво спортивних комплексів
Про це повідомив у Telegram депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
Гроші виділили на такі проєкти:
- Мелітополь - 14 млн 237,33 тис. грн на будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною;
- Умань - 60 млн 303,16 тис. грн на будівництво багатофункціонального спортивного комплексу;
- Тростянець - 80 млн грн на будівництво спортивно-оздоровчого комплексу "Н20-Махі";
- Рівненська область - 121 млн 008,97 тис. на будівництво універсального спортивного залу у спорткомплексі "Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву";
- Нова Каховка - 100 млн грн на будівництво Центру олімпійських видів спорту "Н20 Нова Каховка";
- Хмельницький - 32 млн 995,84 тис. грн на будівництво Палацу спорту;
- Тернопіль - 50 млн грн на будівництво багатофункціонального Палацу спорту.
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував будівництво безкоштовних спортмайданчиків по всій країні.
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