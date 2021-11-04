Комітет Ради підтримав виділення додаткових 458 млн грн низці громад на розвиток спортивної інфраструктури

Про це повідомив у Telegram депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.



Гроші виділили на такі проєкти:

Мелітополь - 14 млн 237,33 тис. грн на будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною;

Умань - 60 млн 303,16 тис. грн на будівництво багатофункціонального спортивного комплексу;

Тростянець - 80 млн грн на будівництво спортивно-оздоровчого комплексу "Н20-Махі";

Рівненська область - 121 млн 008,97 тис. на будівництво універсального спортивного залу у спорткомплексі "Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву";

Нова Каховка - 100 млн грн на будівництво Центру олімпійських видів спорту "Н20 Нова Каховка";

Хмельницький - 32 млн 995,84 тис. грн на будівництво Палацу спорту;

Тернопіль - 50 млн грн на будівництво багатофункціонального Палацу спорту.