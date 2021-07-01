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Рада підтримала за основу законопроєкт про ліквідацію ДАБІ

1 липня, 2021 четвер
16:54
Суспільство Верховна Рада

Верховна Рада прийняла у першому читанні проєкт закону про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції

Про це передає Еспресо.TV.

Народні депутати підтримали за основу законопроєкт №5655 про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

За проголосували 309 нардепів.

Документ передбачає внесення проєктної документації на будівництва об’єкта та відомостей про неї до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

У проєкті закону прописана автоматична перевірка проектної документації на будівництво об’єкта та відомостей про неї на їх повноту, відповідність формату, логічність та достовірність програмними засобами Єдиної е-системи у сфері будівництва.

Також, згідно з документом, розширюється перелік інформації, яку перевіряють під час експертизи проектної документації на будівництво об’єкта. Додатково будуть перевіряти відповідність намірів забудови цільовому призначенню земельної ділянки; наявність/відсутність у об’єкта статусу пам’ятки культурної спадщини або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

Зазначається, що експертні організації, які здійснюватимуть експертизу проектної документації на будівництво об’єкта, підлягатимуть реєстрації та обов’язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності.

Законопроєктом передбачено, що прийняття в експлуатацію закінчених об’єктів будівництва буде здійснюватися через внесення про це запису до Реєстру будівельної діяльності. Це відбуватиметься автоматично програмними засобами електронної системи чи державним реєстратором у сфері містобудівної діяльності.

Значно розширюється перелік адміністративних послуг, пов’язаний з отриманням права на виконання підготовчих та будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, які надаються автоматично з використанням електронної системи.

Також скасовуються дозволи для отримання права на будівництво та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Повноваження з держреєстрації у сфері містобудівної діяльності покладають на:

  • нотаріусів;

  • посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, Київської, Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, на яких покладено повноваження держреєстратора речових прав на нерухоме майно;

  • посадових осіб Держінспекції архітектури та містобудування - щодо об’єктів, на які поширюється дія ЗУ "Про державну таємницю", а також щодо реєстраційних дій, з яких прийнято рішення за наслідками адміністративного оскарження.

Розмежовуються повноваження органів містобудівного контролю та містобудівного нагляду.

Проєкт пропонує принцип альтернативності вибору, за яким замовник будівництва щодо низки об’єктів будівництва вправі сам обирати орган з містобудівного контролю.

У свою чергу, функції з державного містобудівного нагляду виконуватиме Мінрегіонбуд. Для запобігання самочинному будівництву виконавчі органи сільських, селищних, міських рад з питань містобудівного контролю будуть здійснювати моніторинг.

Документом визначаються права та обов’язки основних учасників будівництва.

Законопроєкт розширює перелік інформації, яка накопичується у Реєстрі будівельної діяльності, а також розширюється перелік документів та дій, які створюються та вчиняються з використанням такого реєстру. Зокрема, у Реєстр будівельної діяльності будуть вносити відомості про містобудівний контроль.

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Верховна Рада
будівництво
ДАБІ
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