Рада попередньо підтримала спрощення набуття громадянства для іноземців, які захищали Україну на фронті
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо спрощеного набуття громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали Україну на фронті
За - 302 депутати, повідомляє Еспресо.TV.
"Метою прийняття проєкту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" є реалізація Указу Президента України від 13 серпня 2019 року № 594/2019 "Питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання", - йдеться у пояснювальній записці.
Спрощена процедура дозволить подавати декларації про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України особам із таких категорій:
- Громадяни держави-агресора чи держави-окупанта, які зазнали у своїй країні переслідувань через політичні погляди;
- Особи, що проходили чи проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України;
- Ті, хто проходять службу в ЗСУ та отримали державну нагороду України;
- Особи, які мають визначні заслуги перед Україною;
- Та люди, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.21
Купівля 26.21Продаж 26.43
-
EUR
Купівля 30.28Продаж 30.66
- Актуальне
- Важливе