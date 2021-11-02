Рада попередньо підтримала спрощення набуття громадянства для іноземців, які захищали Україну на фронті

За - 302 депутати, повідомляє Еспресо.TV.



"Метою прийняття проєкту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" є реалізація Указу Президента України від 13 серпня 2019 року № 594/2019 "Питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання", - йдеться у пояснювальній записці.



Спрощена процедура дозволить подавати декларації про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України особам із таких категорій:

Громадяни держави-агресора чи держави-окупанта, які зазнали у своїй країні переслідувань через політичні погляди;

Особи, що проходили чи проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України;

Ті, хто проходять службу в ЗСУ та отримали державну нагороду України;

Особи, які мають визначні заслуги перед Україною;

Та люди, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес.