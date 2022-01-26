Рада прийняла "антидопінговий" закон

Про це йшлося на засіданні парламенту 26 січня, передає Еспресо.TV.



За прийняття проєкту №5099 проголосували 303 народні депутати.



Законодавчий акт визначає правові та організаційні засади провадження антидопінгової діяльності в Україні, повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування, обов’язки відповідних закладів, установ, організацій та фізичних осіб щодо запобігання застосуванню та поширенню допінгу у спорті.



Згідно з проєктом закону, в Україні антидопінгові правила розробляються та затверджуються Національним антидопінговим центром і поширюються на спортивні федерації, їх членів та інших суб’єктів сфери фізичної культури і спорту. Ці правила мають відповідати Всесвітньому антидопінговому кодексу.



Законопроєктом передбачено утворення Дисциплінарної антидопінгової комісії та Апеляційної антидопінгової комісії, Номінаційного та терапевтичного комітету.



Згідно з документом, діяльність Національного антидопінгового центру та Національної лабораторії антидопінгового контролю здійснюватиметься в межах видатків, передбачених Міністерству молоді та спорту за бюджетною програмою "Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту".

Нагадаємо, що Верховна Рада збільшила мінімальну суму виплати аліментів.

Крім того, у Раді підтримали законопроєкт про запуск е-квитків у громадському транспорті.