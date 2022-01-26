У громадському транспорті запустять е-квитки: у Раді підтримали за основу законопроєкт

Про це йшлося на засіданні Ради 26 січня.



Відомо, що законопроєкт №5705 підтримали 270 народних депутатів.



Як розповів заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, законопроєкт має "допомогти відійти від тієї форми квитків і електронних квитків, яка зараз застаріла, і переходити до належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду і в міському, і в пасажирському транспорті".



Він додав, що документ фактично вводить у дію і дозволяє вже впровадити електронний квиток.



Згідно з законопроєктом затвердження форми, обов’язкових реквізитів та відомостей, які має містити проїзний та електронний проїзний документ, є відповідальністю Міністерства інфраструктури.



Законопроєкт розроблявся урядом і був підтриманий Кабінетом міністрів ще у червні 2021 року.



Зазначається, що до законопроєкту були зауваження у частині пільгових перевезень та компенсацій. Проте, як пояснив заступник міністра інфраструктури, ці функції будуть віднесені до повноважень місцевих адміністрацій.



Також було зареєстровано альтернативний документ №5705-1, основна відмінність якого полягала у передачі частини повноважень з Мінінфраструктури до місцевої влади. Проте цей документ відхилили.

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