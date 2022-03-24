Рада призначила міністром аграрної політики ексголову профільного комітету, "слугу" Сольского

Про це повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у Telegramm.



"Миколу Сольського призначено міністром аграрної політики та продовольства України. За це рішення проголосувало 294 народних депутата", – написала вона.



До того міністерство очолював Роман Лещенко, 24 березня парламент прийняв його заяву про відставку. Лещенко очолював Мінагрополітики з грудня 2020 року.



Нагадаємо, посівна в Україні буде проведена на 50 відсотків, хліба вистачить для внутрішнього споживання, проблеми з експортом в аграрному та харчовому секторі, світовий голод може завдавати втрат населенню, 800 мільйонів людей залежать від українських харчових продуктів.