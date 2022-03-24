Рада призначила міністром аграрної політики ексголову профільного комітету, "слугу" Сольского
Верховна Рада призначила Миколу Сольского міністром агрополітики, до того він очолював парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики
Про це повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у Telegramm.
"Миколу Сольського призначено міністром аграрної політики та продовольства України. За це рішення проголосувало 294 народних депутата", – написала вона.
До того міністерство очолював Роман Лещенко, 24 березня парламент прийняв його заяву про відставку. Лещенко очолював Мінагрополітики з грудня 2020 року.
Нагадаємо, посівна в Україні буде проведена на 50 відсотків, хліба вистачить для внутрішнього споживання, проблеми з експортом в аграрному та харчовому секторі, світовий голод може завдавати втрат населенню, 800 мільйонів людей залежать від українських харчових продуктів.
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