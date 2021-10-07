Рада продовжить обговорювати кандидатів на посади спікера та віцеспікера 8 жовтня
Парламентарі продовжать завтра, 8 жовтня, обговорювати кандидатів на посади спікера та віцеспікера ВР
Про це передає Еспресо.TV.
Верховна Рада України закрила пленарне засідання 7 жовтня не обравши нового спікера парламенту.
У свою чергу, 8 жовтня продовжаться виступи народних депутатів в обговоренні питання призначення нового голови ВР і першого віцеспікера.
- Нагадаємо, Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.
- Фракція політичної партії "Слуга Народу" провела засідання, на якому обговорила кадрові призначення в керівництві парламенту. Руслан Стефанчук отримав більшістю голосів за висунення на посаду голови Верховної Ради.
- У свою чергу, парламентарі загалом висунули 5 кандидатів на посаду голови Верховної Ради України.
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