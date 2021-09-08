Рада провалила голосування за постанову про звернення до США щодо статусу основного союзника
Депутати не підтримали постанову про звернення до Сполучених Штатів Америки щодо надання статусу основного союзника поза НАТО
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Так, проєкт постанови про звернення до Сполучених Штатів Америки щодо надання статусу основного союзника поза НАТО не підтримало необхідне число народних депутатів.
За проголосували лише 24 народних депутата.
- Посол України у США Оксана Маркарова просила депутатів Верховної Ради не звертатись до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО.
- У свою чергу, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина назвала "політичною диверсією" ініціативу депутатів просити Конгрес США про надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО.
- згодом, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що депутати фракції не будуть підтримувати постанову про звернення до США щодо статусу основного союзника поза НАТО.
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