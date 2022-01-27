Рада ратифікувала Рамкову угоду між урядами України, Великої Британії та Північної Ірландії щодо кредитної підтримки ВМС

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.



Рамковою угодою передбачається надання Українській стороні офіційної підтримки у формі кредитів на суму, що не перевищує 1,7 млрд фунтів стерлінгів або еквівалент у доларах США чи євро, для фінансування реалізації державного інвестиційного проекту з постачання двох протимінних кораблів, їх доставки та обслуговування, спільного будівництва 8 ракетних катерів, доставки та встановлення систем озброєння на існуючі кораблі, спільного будівництва фрегату, а також консультаційної та технічної підтримки будівництва військово-морської інфраструктури, включаючи доставку обладнання.



Офіційна підтримка Українській стороні складається з позик UKEF (агенція експортного фінансування Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії), з експортного фінансування та банківських позик, сума яких не перевищує 750 та 950 млн фунтів стерлінгів або еквівалент у доларах США чи євро відповідно.



Строк погашення кредиту за кожним контрактом не перевищує 10 років; ставка: для позик UKEF – C.I.R.R’. (Довідкова комерційна процентна ставка), установлена UKEF відповідно до правил ОЕСР; для банківських позик – ставка C.I.R.R., установлена UKEF відповідно до правил ОЕСР, та збільшена на маржу, яка не перевищує 2,5% річних або еталонний показник вартості банківської позики у відповідній валюті.



Також Рамковою угодою передбачається звільнення усіх товарів та послуг, доходу постачальників у рамках контракту від оподаткування, зокрема, податком на додану вартість (або оподаткування за ставкою 0%).



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