Рада розгляне пропозицію дозволити полякам працювати, вчитися і лікуватися в Україні нарівні з українцями

Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України.

Зазначається, що згідно з нововведенням поляки та члени їх родин зможуть легального перебувати на території України протягом 18 місяців з дати набрання чинності цим Законом.

Крім того, громадяни Республіки Польща матимуть право на працевлаштування в Україні, а також на здійснення господарської діяльності, навчання в закладах освіти та на медичне обслуговування на території України на тих самих умовах, що й українці.

Нововведення також передбачатиме доступ громадянам Польщі до окремих соціальних виплат в Україні згідно з чинним українським законодавством.

Сьогодні Рада включила законопроєкт до порядку денного сьомої сесії та скоротила строки внесення альтернативних до нього законопроєктів.

Голосування у першому читанні відбудеться у найближчому майбутньому.

Нагадаємо, 11 липня Зеленський направив до Ради законопроєкт про надання полякам особливого статусу в Україні

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