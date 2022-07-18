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Головна політика Рада розгляне пропозицію дозволити полякам працювати, вчитися і лікуватися в Україні нарівні з українцями

Рада розгляне пропозицію дозволити полякам працювати, вчитися і лікуватися в Україні нарівні з українцями

18 липня, 2022 понедiлок
15:36
політика Верховна Рада України

Комітет Верховної Ради України на засіданні 18 липня 2022 року розглянув питання щодо доцільності включення до порядку денного законопроєкту про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі, які перебувають на території України

Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України.

Зазначається, що згідно з нововведенням поляки та члени їх родин зможуть легального перебувати на території України протягом 18 місяців з дати набрання чинності цим Законом.

Крім того, громадяни Республіки Польща матимуть право на працевлаштування в Україні, а також на здійснення господарської діяльності, навчання в закладах освіти та на медичне обслуговування на території України на тих самих умовах, що й українці.

Нововведення також передбачатиме доступ громадянам Польщі до окремих соціальних виплат в Україні згідно з чинним українським законодавством.

Сьогодні Рада включила законопроєкт до порядку денного сьомої сесії та скоротила строки внесення альтернативних до нього законопроєктів.

Голосування у першому читанні відбудеться у найближчому майбутньому.

  • Нагадаємо, 11 липня Зеленський направив до Ради законопроєкт про надання полякам особливого статусу в Україні

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