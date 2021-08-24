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Рада провела урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності, Зеленський під куполом

24 серпня, 2021 вiвторок
13:26
Суспільство Верховна Рада

Верховна Рада зібралася на урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Урочисте засідання Ради було присвячене 30-й річниці прийняття Акту проголошення незалежності України.

На засіданні були президент України Володимир Зеленський, нардепи першого і останнього скликань, президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також інші високопоставлені чиновники і зарубіжні гості.

Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про вихідний день у нове свято - День української державності.
 

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Верховна Рада
Володимир Зеленський
День Незалежності України
урочисте засідання
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