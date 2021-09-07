Рада схвалила закон про індустріальні парки

Про це передає Еспресо.TV.

Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про індустріальні парки", спрямовані на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках.

Відповідний законопроєкт №4416-1 підтримали у другому читанні 290 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, метою закону є “сприяння залученню прямих інвестицій у створення нових виробництв через механізм індустріальних парків задля перетворення їх на рушійну силу економічного та промислового розвитку шляхом запровадження низки інвестиційних стимулів, що відповідають сучасним світовим тенденціям та підвищать конкурентоспроможність вітчизняних індустріальних парків”.

Документом передбачається запровадження компенсації керуючим компаніям, ініціаторам створення - суб’єктам господарювання та учасникам індустріальних парків 50% витрат на підключення та приєднання до електромереж. Також запроваджується компенсація учасникам індустріальних парків відсоткових платежів за кредитами - залежно від частки експорту продукції власного виробництва у загальному доході від їхньої господарської діяльності та часткова компенсація інвестицій учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років.

Автори законопроєкту зазначають, що чинною редакцією Закону “Про індустріальні парки” передбачено лише цільове фінансування на безповоротній основі й надання безвідсоткових кредитів для облаштування таких парків, а також звільнення залучених до проєктів суб’єктів господарювання від пайової участі в розвитку інфраструктури населених пунктів. Водночас стимули, передбачені ухваленим документом, відповідають сучасним світовим тенденціям та підвищать конкурентоспроможність вітчизняних індустріальних парків. Очікується, що закон дозволить розкрити потенціал індустріальних парків як дієвого механізму подолання проблем в промисловості та наслідків поточної економічної кризи в Україні, зумовленої пандемією коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, стимули, передбачені документом, мають забезпечити: зростання рівня зайнятості населення і зменшення відтоку кваліфікованих кадрів за кордон; зростання реальних доходів громадян, збільшення несировинного випуску та експорту; збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів та фінансування соціальних ініціатив; створення сприятливого інвестиційного клімату; забезпечення зростання обсягів зовнішньоекономічної діяльності.

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