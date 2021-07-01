Рада схвалила законопроєкт про корінні народи

Про це передає Еспресо.TV.

Верховна Рада схвалила в цілому закон президента Володимира Зеленського про корінні народи.

За проголосували 325 нардепів.

Документ дає визначення поняттю "корінний народ України". Це автохтонна етнічна спільність, що сформувалася на території України, яка є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами нашої країни.

"Корінними народами України, які сформувалися на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки", - йдеться в документі.

Закон забороняє заперечувати етнічну приналежність або етнічну самобутність корінних народів України.

Як зазначається, корінні народи мають право на самовизначення, на рівний правовий захист, на власну національну символіку і порядок її застосування з дотриманням законів України, а також право передавати майбутнім поколінням свою історію, мови, традиції, писемність і літературу.

Також корінним народам надали право на створення власних навчальних закладів або співпрацю з іншими закладами для забезпечення вивчення своєї мови, історії, культури та навчання на мові корінного народу.

"Держава гарантує можливість вивчення мов корінних народів України", - йдеться в документі.

Як відомо, представникам корінних народів дали право представляти Україну на міжнародній арені у складі українських делегацій, а також у міжнародних переговорах, що стосуються прав корінних народів.

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