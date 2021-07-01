Рада схвалила законопроєкт про корінні народи
Верховна Рада схвалила закон президента Володимира Зеленського про корінні народи
Про це передає Еспресо.TV.
Верховна Рада схвалила в цілому закон президента Володимира Зеленського про корінні народи.
За проголосували 325 нардепів.
Документ дає визначення поняттю "корінний народ України". Це автохтонна етнічна спільність, що сформувалася на території України, яка є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами нашої країни.
"Корінними народами України, які сформувалися на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки", - йдеться в документі.
Закон забороняє заперечувати етнічну приналежність або етнічну самобутність корінних народів України.
Як зазначається, корінні народи мають право на самовизначення, на рівний правовий захист, на власну національну символіку і порядок її застосування з дотриманням законів України, а також право передавати майбутнім поколінням свою історію, мови, традиції, писемність і літературу.
Також корінним народам надали право на створення власних навчальних закладів або співпрацю з іншими закладами для забезпечення вивчення своєї мови, історії, культури та навчання на мові корінного народу.
"Держава гарантує можливість вивчення мов корінних народів України", - йдеться в документі.
Як відомо, представникам корінних народів дали право представляти Україну на міжнародній арені у складі українських делегацій, а також у міжнародних переговорах, що стосуються прав корінних народів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе