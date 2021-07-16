Рада схвалила законопроєкт про збільшення чисельності ЗСУ

Про це передає Еспресо.TV.

Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №5558 про збільшення чисельності Збройних сил України.

За проголосували 312 нардепів.

Як зазначається, чисельність ЗСУ зросте до 261 тис. осіб.

З них 215 тис. - це військовослужбовці. Згідно з чинною редакцією закону, чисельність ЗСУ становить 250 тис. осіб, у тому числі 204 тис. військовослужбовців.

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