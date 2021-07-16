Рада схвалила законопроєкт про збільшення чисельності ЗСУ
Верховна Рада схвалила законопроєкт, яким чисельність Збройних сил України збільшать до 261 тис. осіб
Про це передає Еспресо.TV.
Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №5558 про збільшення чисельності Збройних сил України.
За проголосували 312 нардепів.
Як зазначається, чисельність ЗСУ зросте до 261 тис. осіб.
З них 215 тис. - це військовослужбовці. Згідно з чинною редакцією закону, чисельність ЗСУ становить 250 тис. осіб, у тому числі 204 тис. військовослужбовців.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.12
Купівля 27.12Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 31.96Продаж 32.34
- Актуальне
- Важливе