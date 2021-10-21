Рада ухвалила закон для розвитку в Україні виробництва біометану

Рішення підтримали 285 народних депутатів, передає Еспресо.TV.



Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, він спрямований на забезпечення можливості верифікації очищеного біометану, фізико-технічні характеристики якого мають відповідати вимогам нормативно-правових актів на природний газ, видачі гарантії проходження на обсяг такого газу, формування реєстру біометану.



Закон також передбачає запровадження механізму ринку біометану, який спрямований на використання можливостей української газотранспортної системи (ГТС), яка пов'язана з ГТС європейських країн, і, в довгостроковій перспективі, фізичний або віртуальний експорт біометану на ринки країни ЄС.



Зазначається, що розробка українського реєстру виробництва і використання біометану, а також співпраця з подібними реєстрами країн Євросоюзу є потенційною можливістю продажу біометану іншим країнам з обміном гарантій його походження.

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