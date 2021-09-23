Рада ухвалила закон про деолігархізацію

Про це передає Еспресо.TV.

Парламент схвалив закон №5599 президента Володимира Зеленського про деолігархізацію.



Його підтримали 279 депутатів.

Відтак, документом передбачено створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, контроль або володіння монополією, а також наявність активів на суму близько 2,3 млрд грн.

Визначати олігархів буде РНБО.

Так, бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками. Їм буде заборонено фінансувати партії і брати участь у великій приватизації. Крім того, олігархам і держслужбовцям треба буде звітувати про контакти між собою.

Між першим і другим читанням народні депутати внесли до нього 1,3 тис. поправок. А документ у другому читанні був розглянутий за прискореною процедурою.





Нагадаємо, до цього фракції "Європейська солідарність" та "Батьківщина" подали заяву про відсторонення головуючого у ВР Руслана Стефанчука від розгляду законопроєкту про олігархів. Проте парламент провалив голосування.



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