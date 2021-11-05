Рада ухвалила закон про електронну реєстрацію місця проживання

Народні депутати підтримали законопроєкт в цілому під час засідання, передає Еспресо.TV.



Згідно з текстом пояснювальної записки до документу, він врегульовує відносини у сфері публічних і електронних публічних послуг з реєстрації та декларування місця проживання фізичних осіб в Україні, порядок їх надання та обмін даними в електронних реєстрах, базах даних, порядок їх обробки у обсязі, необхідному для надання таких послуг.



Закон впроваджує декларування місця проживання - повідомлення особою органу реєстрації адреси місця проживання в електронній формі у "Дії".



Як повідомив міністр цифрової трансформацї Михайло Федоров у Telegram, відтепер користувачі "Дії" можуть вказати в ній адресу фізичного проживання і отримати підтвердження від власника житла.



"Ніяких довгих прогулянок до ЦНАП - тільки підтвердження в онлайні. Ми повністю змінюємо філософію прописки. Замість трьох закладів, 30 днів очікування і папірців, - одна заява, яку оброблять у першу добу", - написав Федоров.



Він зауважив, що оформлення пенсії, документів або отримання медичної допомоги "буде доступне там, де жива особа, а не там, де живе прописка".



Водночас, зауважив міністр, місце реєстрації не даватиме людині право власності на житло, а лише повідомлятиме державу, де вона знаходиться.

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