Рада ухвалила закон про компенсацію за зруйноване внаслідок бойових дій житло
Верховна Рада України на засіданні 23 лютого ухвалила закон про компенсацію за зруйноване внаслідок бойових дій житло. За це віддали свої голоси 275 нардепів
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Гончаренко розповів, що згідно з законопроєктом, компенсації надаватимуть за зруйноване або пошкоджено майно з 24 лютого 2022 року. Водночас під дію закону не підпадатимуть об’єкти, що на дату введення воєнного стану були на тимчасово окупованій території.
Право на компенсацію отримають фізичні особи – громадяни України, які є власниками майна, однак особи із санкційних списків, із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці грошей не отримають.
Закон діятиме протягом 3 років після припинення або скасування воєнного стану на території, де такий об’єкт знаходиться.
Гончаренко також звернув увагу на один момент: до другого читання до документу внесли можливість надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна шляхом видачі "житлового сертифіката".
"Щось схоже на 90-ті", - прокоментував нардеп.
- Влада Кривого Рогу ухвалила рішення про компенсації мешканцям будинку, який постраждав від ракети 16 грудня 2022 року. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул пояснив, що власники 9 квартир, які було повністю зруйновано, подали заявки на компенсацію в "Дії", однак гроші від держави вони отримають лише після закінчення війни, а десь жити їм треба вже зараз. Тому влада Кривого Рогу ухвалила компенсації для власників зруйнованих квартир із міського бюджету.
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