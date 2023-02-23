Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, власники 9 квартир, які було повністю зруйновано, подали заявки на компенсацію в "Дії", однак гроші від держави вони отримають лише після закінчення війни, а десь жити їм треба вже зараз. Тому влада Кривого Рогу ухвалила компенсації для власників зруйнованих квартир із міського бюджету.

"Вона буде складати (залежно від оцінки) - від 787 000 до 813 000 гривень (або 19 670 - 20 300 якщо рахувати у доларах) за трикімнатні квартири і від 755 000 до 759 000 гривень (або близько 18 900 у доларах) – за двокімнатні. Згідно з експертною оцінкою, це відповідає цінам двох- та трикімнатних квартир у Тернівському районі (район, у якому розташовано понівечений окупантами будинок, – ред.), – написав Вілкул.

За його словами, виплати почнуться вже наступного тижня.

"Одна з квартир не була приватизована, тому формально за законом гроші надати не можна. Але і в цьому випадку людям буде надано муніципальну квартиру та кошти на ремонт", - зазначив очільник військової адміністрації міста.