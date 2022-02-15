Рада ухвалила законопроєкт про щорічну індексацію пенсій військових і держслужбовців
Верхвона Рада 15 лютого ухвалила законопроєкт №4668, який відновлює індексацію пенсій, що призначаються за "спеціальними" пенсійними програмами
За відповідне рішення проголосували 352 депутати, повідомляє Еспресо.TV.
Законопроєктом на законодавчому рівні встановлено дату щорічної індексації пенсійних виплат у країні - 1 березня.
Крім того, постановою відновлено щорічний перерахунок пенсійних виплат для тих громадян, яким за законодавством належить спецпенсія - це військовослужбовці, держслужбовці, помічники нардепів, науковці.
Документ також встановив право на дострокову пенсію для окремих категорій осіб. Зокрема, пропонується призначати пенсії достроково:
- за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірваний зв'язок із змінами в організації виробництва та інших умов;
- матерям (батькам) дітей, хворих на важке рідкісне захворювання, але яким не встановлено інвалідність.
Також право на дострокову пенсію матимуть жінки, які народили п'ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства (особами з інвалідністю з дитинства вважаються діти з інвалідністю віком до 18 років - ред.), однак за умови досягнення ними віку 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу.
- Нагадаємо, з 1 грудня в Україні зросли пенсійні виплати низці категорій громадян.
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