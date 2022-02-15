Рада ухвалила законопроєкт про щорічну індексацію пенсій військових і держслужбовців

За відповідне рішення проголосували 352 депутати, повідомляє Еспресо.TV.



Законопроєктом на законодавчому рівні встановлено дату щорічної індексації пенсійних виплат у країні - 1 березня.



Крім того, постановою відновлено щорічний перерахунок пенсійних виплат для тих громадян, яким за законодавством належить спецпенсія - це військовослужбовці, держслужбовці, помічники нардепів, науковці.



Документ також встановив право на дострокову пенсію для окремих категорій осіб. Зокрема, пропонується призначати пенсії достроково:

за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірваний зв'язок із змінами в організації виробництва та інших умов;

матерям (батькам) дітей, хворих на важке рідкісне захворювання, але яким не встановлено інвалідність.

Нагадаємо, з 1 грудня в Україні зросли пенсійні виплати низці категорій громадян.

Також право на дострокову пенсію матимуть жінки, які народили п'ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства (особами з інвалідністю з дитинства вважаються діти з інвалідністю віком до 18 років - ред.), однак за умови досягнення ними віку 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу.​​​​