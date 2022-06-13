Рада в червні розгляне законопроєкт про скасування пільг на ввезення авто, але не цього тижня, - нардеп
Законопроєкт про скасування пільг на імпорт авто з Європи таки потрапить на розгляд до Верховної Ради у червні, але цього тижня він не стоїть у черзі денній
Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм.
"Голосування в Раді по законопроєкту 7418 (скасування імпортних мит на товари і авто) на цьому тижні не буде", - написав він.
Однак парламент планує розглянути його в червні, зазначив нардеп.
- Нагадаємо, Комітет Ради рекомендував скасувати пільги на розмитнення авто з 1 липня.
- Уряд підтримав законопроєкти про розмитнення легкових авто в Дії. Після того, як за відповідні законопроєкти проголосує Верховна Рада, подати декларацію на розмитнення та здійснити всі платежі можна буде в застосунку.
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