Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм.

"Голосування в Раді по законопроєкту 7418 (скасування імпортних мит на товари і авто) на цьому тижні не буде", - написав він.

Однак парламент планує розглянути його в червні, зазначив нардеп.

Нагадаємо, Комітет Ради рекомендував скасувати пільги на розмитнення авто з 1 липня.

Уряд підтримав законопроєкти про розмитнення легкових авто в Дії. Після того, як за відповідні законопроєкти проголосує Верховна Рада, подати декларацію на розмитнення та здійснити всі платежі можна буде в застосунку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

​