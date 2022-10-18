Про це написав у телеграмі народний обранець Олексій Гончаренко.

Постанову щодо вдосконалення процесів уключення фізичних осіб, які займаються благодійністю до Реєстру волонтерів - підтримав 301 депутат.

"Зокрема скасовується положення щодо обов’язковості подання довідки з банку (довідок з банків) зі збереженням відповідних відомостей про реквізити банківських рахунків, призначених для здійснення благодійної діяльності, у відповідній заяві", - наголосив нардеп.

Також скасовується фіксація положення щодо можливості подання документів для включення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції й здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, стримування збройної агресії Росії як письмово, так і в електронній формі.

У вівторок, 18 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон про особливості призову на військову строкову службу та діяльність призовних комісій під час воєнного стану.

Також 18 жовтня ВРУ визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією.

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