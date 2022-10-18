Рада вдосконалила включення благодійників до Реєстру волонтерів
18 жовтня Верховна Рада України вдосконалила включення благодійників – фізичних осіб до Реєстру волонтерів
Про це написав у телеграмі народний обранець Олексій Гончаренко.
Постанову щодо вдосконалення процесів уключення фізичних осіб, які займаються благодійністю до Реєстру волонтерів - підтримав 301 депутат.
"Зокрема скасовується положення щодо обов’язковості подання довідки з банку (довідок з банків) зі збереженням відповідних відомостей про реквізити банківських рахунків, призначених для здійснення благодійної діяльності, у відповідній заяві", - наголосив нардеп.
Також скасовується фіксація положення щодо можливості подання документів для включення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції й здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, стримування збройної агресії Росії як письмово, так і в електронній формі.
- У вівторок, 18 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон про особливості призову на військову строкову службу та діяльність призовних комісій під час воєнного стану.
- Також 18 жовтня ВРУ визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією.
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