Рада ухвалила закон про особливості призову під час воєнного стану

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграмі.

Згідно з законом, призов на строкову військову службу під час воєнного стану не проводиться.

Своєю чергою призовні комісії створюються для розгляду питань щодо організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку. Це включає в себе організацію та проведення медичного огляду осіб, які перебувають на обліку та досягли 27-річного віку, а також взяття або виключення цих осіб з військового обліку.

Окрім того, призовні комісії під час воєнного стану займатимуться направленням призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.

Железняк зазначає, що "за" проголосували 318 депутатів.

18 жовтня Верховна Рада України визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією.

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