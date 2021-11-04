Рада виділила 800 млн грн на кисневі станції для лікарень
Верховна Рада України ухвалила рішення про виділення 800 млн грн на кисневі станції в COVID-лікарнях
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За закон № 5460 щодо виділення коштів на закупівлю кисневих станцій для COVID-лікарень проголосували 336 народних депутатів.
Його авторами є нардепка фракції "Голос" Інна Совсун і народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.
Відтак, було внесено зміни до закону про бюджет на 2021 рік, за яким мають бути створені бюджетні програми "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров'я" та "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг із проєктування та встановлення кисневих станцій".
Закон передбачає, що буде придбане обладнання на суму 650 млн грн. Ще 150 млн грн витратять на проєктування й монтаж.
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