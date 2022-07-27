Рада відновила роботу ТСК щодо вбивства нардепа Полякова
Верховна Рада відновила роботу Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування вбивства нардепа Антона Полякова
Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у телеграмі.
"Верховна Рада продовжила роботу ТСК щодо розслідування вбивства нардепа Полякова", - написав нардеп.
- Нагадаємо, нардепа Антона Полякова знайшли мертвим 8 жовтня 2021 року. Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що в організмі Полякова виявили метадон і димедрол.
- 18 листопада того ж року Верховна Рада створила ТСК з питань розслідування вбивства Полякова.
- У грудні 2021 року начальник поліції Києва Іван Вигівський повідомив, що досудове розслідування у справі смерті нардепа Антона Полякова триває, проводиться близько 20 експертиз.
- Позафракційний народний депутат Антон Поляков висунув понад 6 тис. правок до закону про врегулювання банківської діяльності (так званий антиколомойський закон).
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.88
Купівля 38.88Продаж 39.8
-
EUR
Купівля 39.09Продаж 40.2
- Актуальне
- Важливе