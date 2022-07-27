Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у телеграмі.

"Верховна Рада продовжила роботу ТСК щодо розслідування вбивства нардепа Полякова", - написав нардеп.

Нагадаємо, нардепа Антона Полякова знайшли мертвим 8 жовтня 2021 року. Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що в організмі Полякова виявили метадон і димедрол.

18 листопада того ж року Верховна Рада створила ТСК з питань розслідування вбивства Полякова.

У грудні 2021 року начальник поліції Києва Іван Вигівський повідомив, що досудове розслідування у справі смерті нардепа Антона Полякова триває, проводиться близько 20 експертиз.

Позафракційний народний депутат Антон Поляков висунув понад 6 тис. правок до закону про врегулювання банківської діяльності (так званий антиколомойський закон).

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