Рада вирішила продовжити робочий день, допоки не схвалять законопроєкт про олігархів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Я вношу пропозицію, яка була озвучена, продовжити сьогоднішній робочий день до моменту завершення питання розгляду законопроєкту 5599 (про олігархів – ред.)", - заявив перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук.

Так, 288 народних депутатів підтримали продовження пленарниого дня до кінця розгляду законопроєкту про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Після голосування Стефанчук оголосив перерву.

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