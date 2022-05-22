Рада заборонила обіг російських і білоруських ліків

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в телеграм.

Він зазначив, що за законопроект 7313 про обмеження обігу ліків, виробництво яких розташовано в Росії чи Білорусі, у другому читанні проголосувало 299 парламентарів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Законопроект, зокрема, дозволяє Міністерству охорони здоров'я відмовляти у реєстрації таких препаратів, якщо хоча б один компонент був виготовлений на території цих держав або там відбувся хоча б один етап виробництва лікарського засобу.

Нагадаємо, Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 23 серпня.

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