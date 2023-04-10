Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Постанова №9192 проголосована в цілому.

Верховна Рада закликає парламенти держав-членів НАТО і Парламентську асамблею НАТО виконати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо членства України.

Нардепи вважають, що країни-члени Альянсу мають звернутись до своїх урядів із проханням сприяти ухваленню спільних з Україною документів на підтримку наближення її до майбутнього членства під час весняної сесії ПА НАТО в Люксембурзі та Вільнюського саміту НАТО.

Крім того, державам-членам НАТО пропонується уповноважити свої уряди на вжиття всіх заходів щодо скликання в межах Вільнюського саміту НАТО засідання комісії Україна - НАТО на рівні лідерів за участю президента України Володимира Зеленського.