Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграм.

"Рада затвердила Указ Президента про примусове вилучення російського майна", – написав він.

За це рішення проголосувало 334 голосів при необхідному мінімумі 226 голосів.

Мова йде про вилучення активів дочірнього російському Сбєрбанку Міжнародого резервниого банку (колишній Сбєрбанк України) та Промінвестбанк, який є "донькою" ВЕБ.РФ.

Нагадаємо, РНБО постановила націоналізувати дочірні компанії російських Сбєрбанку та ВЕБ.РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb