Рада затвердила наказ президента про примусове вилучення активів Сбєрбанку Росії і ВЕБ.РФ в Україні
Парламентарі підтримали рішення президента примуосово вилучити активи двох банків з російським капіталом в Україні
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграм.
"Рада затвердила Указ Президента про примусове вилучення російського майна", – написав він.
За це рішення проголосувало 334 голосів при необхідному мінімумі 226 голосів.
Мова йде про вилучення активів дочірнього російському Сбєрбанку Міжнародого резервниого банку (колишній Сбєрбанк України) та Промінвестбанк, який є "донькою" ВЕБ.РФ.
- Нагадаємо, РНБО постановила націоналізувати дочірні компанії російських Сбєрбанку та ВЕБ.РФ.
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