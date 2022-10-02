Рада збирається націоналізувати 900 російських об'єктів

Про це повідомили в telegram-каналі Верховної Ради України.

"На найближчому засіданні Верховна Рада розгляне питання про націоналізацію активів Російської Федерації в Україні. Кабмін уклав перелік, до якого увійшло більш як 900 об'єктів, що належать безпосередньо Росії як державі. Примусове відчуження цих об’єктів відбудеться за особливою процедурою", - йдеться у повідомленні.

Також Роксолана Підласа зауважила, що вона ознайомлена зі списком об’єктів, до якого увійшли такі відомі підприємства як "Енергомашспецсталь" у Краматорську, що на 92% належить офшорній кіпрській компанії, яку контролює "Росатом".

Також зазначається, що у цьому переліку є мережа магазинів BROCARD, що на 100% контролюється офшорною компанією, яка, своєю чергою, контролюється Міністерством промисловості РФ.

30 вересня президент України Володимир Зеленський попросив Верховну Раду підтримати законопроєкт щодо націоналізації всіх російських активів.

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