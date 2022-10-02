Рада збирається націоналізувати 900 російських об'єктів
Заступниця голови Комітету із питань економічного розвитку Роксолана Підласа під час національного телемарафону повідомила, що понад 900 об’єктів, які належать Росії, будуть націоналізовані за особливою процедурою
Про це повідомили в telegram-каналі Верховної Ради України.
"На найближчому засіданні Верховна Рада розгляне питання про націоналізацію активів Російської Федерації в Україні. Кабмін уклав перелік, до якого увійшло більш як 900 об'єктів, що належать безпосередньо Росії як державі. Примусове відчуження цих об’єктів відбудеться за особливою процедурою", - йдеться у повідомленні.
Також Роксолана Підласа зауважила, що вона ознайомлена зі списком об’єктів, до якого увійшли такі відомі підприємства як "Енергомашспецсталь" у Краматорську, що на 92% належить офшорній кіпрській компанії, яку контролює "Росатом".
Також зазначається, що у цьому переліку є мережа магазинів BROCARD, що на 100% контролюється офшорною компанією, яка, своєю чергою, контролюється Міністерством промисловості РФ.
- 30 вересня президент України Володимир Зеленський попросив Верховну Раду підтримати законопроєкт щодо націоналізації всіх російських активів.
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