Зеленський просить Раду пришвидшити націоналізацію російських активів
Президент України Володимир Зеленський попросив Верховну Раду підтримати законопроєкт щодо націоналізації всіх російських активів
Про це Зеленський сказав у відеозверненні.
"І водночас звертаюся до народних депутатів України: на наступному засіданні Верховної Ради України розглядатиметься законопроєкт щодо націоналізації всіх російських активів, який має значно спростити цю процедуру. Прошу підтримати цей законопроєкт без зволікань", - йдеться у зверненні Володимира Зеленського.
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