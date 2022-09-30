Зеленський просить Раду пришвидшити націоналізацію російських активів

Про це Зеленський сказав у відеозверненні.



"І водночас звертаюся до народних депутатів України: на наступному засіданні Верховної Ради України розглядатиметься законопроєкт щодо націоналізації всіх російських активів, який має значно спростити цю процедуру. Прошу підтримати цей законопроєкт без зволікань", - йдеться у зверненні Володимира Зеленського.



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