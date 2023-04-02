Радбез ООН необхідно реформувати, - МЗС Чехії
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловив солідарність із президентом України Володимиром Зеленським стосовно того, що Радбез ООН необхідно реформувати
Про це він написав у твіттері.
"Я згоден із Володимиром Зеленським, що Раду Безпеки ООН необхідно реформувати", - заявив Ліпавський.
Він зазначив, що останнім доказом цьому є те, що Росія почала очолювати організацію, яка має забезпечувати мир. Ця держава, за словами Ліпавського, порушує статут ООН і своєю варварською поведінкою загрожує безпеці всього світу.
- 30 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня - злий жарт. Згодом він назвав це рішення "ляпасом для міжнародної спільноти".
- 31 березня у Білому домі заявили, що Росії не місце в Раді безпеки ООН, однак наразі немає легального шляху, щоб позбавити агресора постійного членства.
- 1 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що головування Росії в Радбезі ООН доводить банкрутство таких інституцій.
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