Радбез ООН необхідно реформувати, - МЗС Чехії

Про це він написав у твіттері.

"Я згоден із Володимиром Зеленським, що Раду Безпеки ООН необхідно реформувати", - заявив Ліпавський.

Він зазначив, що останнім доказом цьому є те, що Росія почала очолювати організацію, яка має забезпечувати мир. Ця держава, за словами Ліпавського, порушує статут ООН і своєю варварською поведінкою загрожує безпеці всього світу.