Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Радбез ООН необхідно реформувати, - МЗС Чехії

Радбез ООН необхідно реформувати, - МЗС Чехії

2 квітня, 2023 неділя
21:28
Світ Військові кораблі Китаю провели навчання у трьох морях

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловив солідарність із президентом України Володимиром Зеленським стосовно того, що Радбез ООН необхідно реформувати

Про це він написав у твіттері.

"Я згоден із Володимиром Зеленським, що Раду Безпеки ООН необхідно реформувати", - заявив Ліпавський.

Він зазначив, що останнім доказом цьому є те, що Росія почала очолювати організацію, яка має забезпечувати мир. Ця держава, за словами Ліпавського, порушує статут ООН і своєю варварською поведінкою загрожує безпеці всього світу.

  • 30 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня - злий жарт. Згодом він назвав це рішення "ляпасом для міжнародної спільноти".
  • 31 березня у Білому домі заявили, що Росії не місце в Раді безпеки ООН, однак наразі немає легального шляху, щоб позбавити агресора постійного членства.
  • 1 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що головування Росії в Радбезі ООН доводить банкрутство таких інституцій.
Росія
Чехія
ООН
Читайте також:
Митрополит УПЦ (МП) Павло розписується під час отримання повістки
1 квітня, 2023 субота
Митрополит Павло вважає захисників України "виродками" й спілкується з "благочестивими людьми" у Москві. СБУ записувала його розмови
Сі Цзіньпін
1 квітня, 2023 субота
Китай грає на виснаження всіх ключових гравців, - Клімкін
За крок до "китайського миру"
Автор Олексій Мустафін
29 березня, 2023 середа
За крок до "китайського миру". Таємна зброя Заходу
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.42
    Продаж 41.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
2 квітня
22:11
ОПЕК
Країни-члени ОПЕК+ оголосили про скорочення видобутку нафти
21:06
"Зменшити риторику" щодо Китаю, - генерал Міллі
21:02
Володимир Зеленський
Наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого руху до перемоги, - Зеленський
20:40
на фото: Джо Байден в Києві
Як довго адміністрація Байдена підтримуватиме ідею незалежної України?
20:33
Вадим Новинський
Новинський перебрався до Швейцарії, де проводить службу в церкві РПЦ, - ЗМІ
20:06
Деонтей Вайлдер та Роберт Геленіус (праворуч)
WBA зробила важливий крок для організації бою Усика проти Вайлдера
20:06
OPINION
Оксана Забужко
Розбомблені музеї - наша найсильніша наративна зброя
19:34
Збір підписів у Хмельницькому
Парафія собору УПЦ (МП) у Хмельницькому, де побили військового, перейшла до ПЦУ. Духовенство втікло
19:23
Збірна Словаччини
Збірна Словаччини відмовилася брати на ЧС-2023 хокеїстів, які грають у Росії
19:21
Ексклюзив
Микола Княжицький
Викликають сумніви способи, у які Києво-Печерську лавру звільняють від УПЦ МП, - Княжицький
19:11
Вибухом в кафе у Петербурзі знищено російського воєнного пропагандиста Владлена Татарського
Вибухом в кав'ярні у Петербурзі знищено російського воєнного пропагандиста Владлена Татарського
18:55
російські військові
Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню, - Генштаб
18:48
Мірча Луческу
Луческу пояснив, чому не має права залишити "Динамо"
18:40
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін та Ебрахім Раїсі (ліворуч)
Умови мирних переговорів диктуватиме український контрнаступ, - експерт Раміс Юнус
18:35
УПЦ МП
"Геть московського попа!" На подвір'я храму в Хмельницькому, де побили військового, прийшли сотні людей
18:26
Угорщина
Лідер партії Орбана заявив, що через допомогу Україні світ рухається до ядерної війни
18:19
Митрополіт Онуфрій
Попри заборону Онуфрій провів службу в Лаврі
18:15
Перший заступник начальника Хмельницького ОВА Сергій Тюрін
"Ми не московити". Хмельницька ОВА закликала "цивілізовано" розв'язати проблему з УПЦ (МП)
18:01
OPINION
Якуб Логінов
Автобаном до Європи, або Слон на Земпліні
17:52
Блінкен Лавров
Блінкен та Лавров провели першу з липня 2022 року телефонну розмову
17:43
У Латвії вийшла друком збірка Сергія Жадана "Динамо Харкiв"
У Латвії вийшла друком збірка Сергія Жадана "Динамо Харкiв"
17:40
Інтерв’ю
Микола Княжицький
УПЦ МП потрібно заборонити, як філію ФСБ, але робити це з повагою до вірян, - Княжицький
17:28
Ексклюзив
Павло Латушко
Лукашенко розглядає мене як особистого ворога, - білоруський опозиціонер Латушко
17:27
У Білій Церкві на гранаті підірвався 59-річний чоловік
У Білій Церкві на гранаті підірвався 59-річний чоловік
17:25
Лассіна Траоре, Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 19-го туру
17:17
Олександр Симчишин
УПЦ (МП) слід позбавити землі в Хмельницькому, а патрульних, які їх підтримали, звільнити, - мер міста
17:15
Передача безпілотника
В Україні почали виготовляти нові снаряди для безпілотників
17:15
Інтерв’ю
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
Після візиту Сі Цзіньпіна до Росії Захід остаточно зрозумів, що це війна за його майбутнє, - Піонтковський
17:06
Оновлено
Артем Довбик (праворуч), Дніпро-1
УПЛ: Результати усіх матчів 19-го туру чемпіонату України з футболу
16:58
Дмитро Криськів (праворуч), Чорноморець - Шахтар
"Шахтар" не зміг переграти "Чорноморець" в УПЛ
16:46
окупанти крим
Росіяни будуть помирати за Путіна, як худоба, навіть після втрати Криму, - Фейгін
16:06
Дніпро-1, Артем Довбик (праворуч)
Довбик за 10 хвилин зробив хет-трик та приніс "Дніпру-1" перемогу над "Металістом 1925"
16:03
OPINION
Борислав Береза
Війна є, але десь там, далеко...
15:50
Ентоні Джошуа та Джермейн Франклін (ліворуч)
Джошуа після першої за три роки перемоги кинув виклик Ф'юрі
15:03
Олександр Караваєв (ліворуч)
"Динамо" перемогло "Львів" у сотому матчі Луческу на посаді тренера киян
14:45
Ексклюзив
Києво-Печерська лавра, Митрополит Павло (Лебідь)
Митрополит Лебідь тероризує ченців, що хочуть перейти до ПЦУ, - Епіфаній
14:45
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв
Посол України у Німеччині звинуватив однопартійців Шольца у бажанні приховати злочини РФ
14:45
російські військові окупанти
Російський загарбник сам задокументував крадіжку картин із Херсонського обласного краєзнавчого музею
14:16
Очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс
Міністр закордонних справ Латвії назвав розміщення ядерної зброї РФ в Білорусі "актом відчаю"
14:16
нафта
Країни ОПЕК не планують зменшувати видобуток нафти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV