Про це він написав у твіттері.

"Головування Росії в Радбезі ООН - це ляпас для міжнародної спільноти. Я закликаю нинішніх членів РБ ООН перешкоджати будь-яким спробам Росії зловживати своїм президентством. Також нагадаю, що Росія поза законом в РБ ООН", - заявив Кулеба.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Russian UNSC presidency is a slap in the face to the international community. I urge the current UNSC members to thwart any Russian attempts to abuse its presidency. I also remind that Russia is an outlaw on the UNSC: <a href="https://t.co/rZVC1pV0MY">https://t.co/rZVC1pV0MY</a><a href="https://twitter.com/hashtag/BadRussianJoke?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BadRussianJoke</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/InsecurityCouncil?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#InsecurityCouncil</a></p>— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) <a href="https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1642146574779273218?ref_src=twsrc%5Etfw">April 1, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Головування Росії в Радбезі ООН розпочалося 1 квітня 2023 року. Воно триватиме місяць.