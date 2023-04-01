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"Ляпас для міжнародної спільноти": Кулеба прокоментував головування Росії в Радбезі ООН

1 квітня, 2023 субота
17:10
Світ Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав перешкоджати будь-яким спробам Росії зловживати своїм головуванням в Раді безпеки ООН

Про це він написав у твіттері.

"Головування Росії в Радбезі ООН - це ляпас для міжнародної спільноти. Я закликаю нинішніх членів РБ ООН перешкоджати будь-яким спробам Росії зловживати своїм президентством. Також нагадаю, що Росія поза законом в РБ ООН", - заявив Кулеба.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Russian UNSC presidency is a slap in the face to the international community. I urge the current UNSC members to thwart any Russian attempts to abuse its presidency. I also remind that Russia is an outlaw on the UNSC: <a href="https://t.co/rZVC1pV0MY">https://t.co/rZVC1pV0MY</a><a href="https://twitter.com/hashtag/BadRussianJoke?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#BadRussianJoke</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/InsecurityCouncil?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#InsecurityCouncil</a></p>&mdash; Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) <a href="https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1642146574779273218?ref_src=twsrc%5Etfw">April 1, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Головування Росії в Радбезі ООН розпочалося 1 квітня 2023 року. Воно триватиме місяць.

  • 30 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня - злий жарт. 
  • 31 березня у Білому домі заявили, що Росії не місце в Раді безпеки ООН, однак наразі немає легального шляху, щоб позбавити агресора постійного членства.
Росія
ООН
Радбез ООН
Дмитро Кулеба
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